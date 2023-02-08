08 февраля 2023, 17:33
Мишустин назвал соцзащищенность участников СВО приоритетом в работе правительства
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Повышение социальной защищенности участников спецоперации со стороны России — приоритет в работе сотрудников правительства страны. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировал ТАСС.
Он сказал, что в действующее законодательство уже внесены поправки, действие которых распространено на добровольцев, ставших инвалидами в ходе участия в спецоперации. Среди причин получения статуса недееспособности, учтенных при корректировке, Мишустин выделил ранения, травмы или заболевания.
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«[Такие участники спецоперации — добровольцы] одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации», — сказал он.
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Мишустин рассказал о новых правилах во время заседания координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. Премьер-министр добавил, что скоро правительство обнародует и другие меры поддержки участников этих действий со стороны России.
Правительство РФ
Михаил Мишустин
Специальная военная операция РФ на Украине
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