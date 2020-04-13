Мишустин назвал первоочередную задачу правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с распространением коронавируса первоочередной задачей для властей страны. Кабмин сейчас делает все возможное, чтобы остановить рост количества зараженных.

«Борьба с коронавирусной инфекцией — это, конечно, первостепенная задача сегодня. Все мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение вируса. Российские врачи круглосуточно борются за жизни и здоровье заболевших», — приводит РИА «Новости» слова Мишустина на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с эпидемией.

Российский премьер добавил, что распространение 2019-nCoV — это серьезное испытание как для РФ, так и для всего мира. Самое главное для правительства сейчас — это защита людей и экономики.

В конце прошлой недели Мишустин заявил об увеличении суммы долга по ипотеке, на который банки должны предоставить кредитные каникулы. Для Москвы лимит составит 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — до трех миллионов. В остальных регионах сумму увеличили до двух миллионов рублей.

По последним данным, в России зафиксировали 18 328 случаев заражения инфекцией. От COVID-19 умерли 148 человек.