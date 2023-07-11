Власть 11 июля 2023, 21:12 Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире Премьер-министр Мишустин: уровень инфляции в РФ сейчас один из самых низких в мире РИА «Новости»

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Показатель инфляции в России является одним из самых низких в мире. Об заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его выступление опубликовал Telegram-канал российского правительства.

«С января текущего года по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении инфляция не превышает 3,5%», — сказал председатель правительства РФ на совещании по экономическим вопросам.

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Мишустин также отметил стабильную ситуацию на рынке труда. По его словам, безработица остается рекордно низкой и с февраля текущего года сохраняется на уровне 3,2%.

Премьер-министр подчеркнул, что при любых вызовах российской экономике, правительство выполнит все социальные обязательства перед жителями страны. Он добавил, что главной целью является обеспечение повышения качества жизни россиян.

Ранее Минтруд России представил законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом, написали «Известия».