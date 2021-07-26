Мишустин обсудил создание специального экономического режима на Курилах

Специальный экономический режим на Курильских островах активизирует экономическую деятельность на этих территориях, поэтому решение о ее создании было правильным. Об этом в ходе рабочей поездки заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это будет интересно для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать рабочие места и поработать с вами», — передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что специальный режим позволит активизировать на Курильский островах экономическую деятельность. При этом Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий добавил, что на Курилах нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов, сообщило РИА «Новости».

Ранее премьер-министр заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным перспективу введения свободной таможенной зоны на Курилах. Предполагается освободить инвесторов, которые будут вкладываться в бизнес на островах, от налогов. После возвращения из Дальневосточного федерального округа Мишустин представит Путину предложения по льготам для инвесторов.