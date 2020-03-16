Мишустин назвал главные задачи властей по борьбе с коронавирусом

Мишустин подчеркнул, что все решения Координационного совета должны противодействовать распространению инфекции и ограничить ее негативные последствия. Первым заместителем премьера в Координационном совете станет мэр Москвы Сергей Собянин.

Михаил Мишустин отметил, что столичные власти первыми приняли комплекс упреждающих мер.

«Считаю, что все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь. Крайне важно учесть этот опыт в работе, которую мы сейчас разворачиваем по всей стране, в каждом регионе», — подчеркнул он и поручил столичному мэру провести совещание со всеми руководителями регионов. Собянин должен помочь губернаторам принять соответствующие меры.

Координационный совет поручил главному санитарному врачу организовать новый порядок тестирования граждан на коронавирус. В частности, речь идет о расширении возможностей лаборатории диагностики. Теперь обратиться туда могут люди без признаков заболевания, но которые хотят проверить себя на наличие коронавируса.

«Также дано поручение расширить возможности для такого обследования в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он особо отметил, что одной из главных задач, которая стоит перед Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса, станет постоянное информирование граждан.

«Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков», — заявил российский премьер. Он подчеркнул, что каждый человек сможет получить достоверную и актуальную информацию через СМИ, социальные сети и интернет.

Сегодня же стало известно, что правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф. Там можно ознакомиться со статистикой, узнать о пути заражения коронавирусом, об основных симптомах заражения, профилактике, а также прочитать новости о эпидемиологической ситуации в России.