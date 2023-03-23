Важное 23 марта 2023, 12:10 Мишустин назвал главную цель западных санкций Премьер Мишустин: главной целью западных санкций было навредить российскому народу РИА «Новости»

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Главной мишенью западных санкций был конкретно российский народ. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время ежегодного доклада в Госдуме.

Глава кабмина напомнил, что Запад изначально заверял, что ограничения не направлены против жителей, однако и тогда на этот счет «не было особых иллюзий».

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«Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», — процитировал Мишустина ТАСС.

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Он добавил, что Запад хотел обрушить российскую финансовую систему и снизить качество жизни в стране. Сделать так, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами, чтобы с полок в магазинах исчезли привычные товары. Спровоцировать массовую безработицу, заставляя свои компании уходить с российского рынка и лишая их сотрудников дохода. В ход шли любые средства: аресты счетов, отключение от системы международных расчетов. Деньги жителей и компаний арестовывают «только потому, что они из России» — и это при том, что Запад так долго твердил о неприкосновенности частной собственности.