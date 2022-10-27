Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире | 360°

Власть 27 октября 2022, 11:29 Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире Премьер-министр Мишустин заявил, что РФ имеет одну из самых надежных в мире энергосистем РИА "Новости"

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Россия обладает одной из самых надежных в мире энергосистем, которая делает ее конкурентоспособной для промышленности. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по иностранным инвестициям, сообщил Telegram-канал правительства России.

«У нас <…> одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов», — сказал он.

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Кроме того, Мишустин отметил существующие в стране понятные условия ведения бизнеса, в том числе с точки зрения налоговой нагрузки.

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Премьер-министр назвал комфортной деловую среду России как для отечественного, так и для зарубежного бизнеса, напомнив о поддержке частных предпринимательских инициатив.

Ранее сообщалось, что Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сопровождает более 120 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения с объемом инвестиций более 105 миллиардов рублей, написал RT.