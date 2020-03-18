Мишустин назначил нового заместителя главы Минкомсвязи

«Назначить Качанова Олега Юрьевича заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — цитирует агентство выдержку из документа.

Российский премьер накануне освободил от должности замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, который отвечал за международное сотрудничество.

До своего назначения Олег Качанов занимал должность директора департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи.

Ранее, 11 марта Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения России.

На должность статс-секретаря — замминистра просвещения России, — был назначен Андрей Корнеев, уточняет газета «Известия». Должности заместителей главы Минпросвещения получили Денис Грибов и Дмитрий Глушко.