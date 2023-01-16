Власть 16 января 2023, 21:21 Мишустин назначил трех зампредов Соцфонда России

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Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил трех заместителей председателя Социального фонда страны. Об этом сообщил RT.

Татьяна Суслина назначена на должность первого заместителя председателя фонда. Александр Чернышев и Ярослав Омелай также стали заместителями.

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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание, что Социальный фонд заработал в новых российских регионах. Он будет осуществлять все выплаты, положенные гражданам.

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