16 января 2023, 21:21
Мишустин назначил трех зампредов Соцфонда России
Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил трех заместителей председателя Социального фонда страны. Об этом сообщил RT.
Татьяна Суслина назначена на должность первого заместителя председателя фонда. Александр Чернышев и Ярослав Омелай также стали заместителями.
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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание, что Социальный фонд заработал в новых российских регионах. Он будет осуществлять все выплаты, положенные гражданам.
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Михаил Мишустин
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