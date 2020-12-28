Мишустин назначил Соснова врио главы Фонда кино

«Возложить временно исполнение обязанностей исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на заместителя исполнительного директора этого Фонда Соснова Федорова Геннадьевича», — процитировал текст документа сайт газеты «Известия».

Ранее РИА «Новости» писало, что исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов заявил об уходе с должности по своему желанию. Соответствующее распоряжение опубликовали тоже в понедельник. Продюсер уточнил, что в его увольнении нет никакой скрытой причины.