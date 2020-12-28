Мишустин назначил Соснова врио главы Фонда кино
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности главы Фонда кино Федора Соснова. Такое распоряжение опубликовали 28 декабря на официальном сайте правовой информации.
«Возложить временно исполнение обязанностей исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на заместителя исполнительного директора этого Фонда Соснова Федорова Геннадьевича», — процитировал текст документа сайт газеты «Известия».
Ранее РИА «Новости» писало, что исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов заявил об уходе с должности по своему желанию. Соответствующее распоряжение опубликовали тоже в понедельник. Продюсер уточнил, что в его увольнении нет никакой скрытой причины.