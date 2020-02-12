Мишустин назначил нового замглаву Минэкономразвития

У Илюшниковой уже есть опыт работы в Министерстве Экономического развития. Ранее она занимала должность замдиректора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства. С 2013 года она работает заместителем руководителем экспертного управления администрации президента РФ.

Ранее Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ. Также бывший глава Минтруда Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). Главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) назначена бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. А врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко (ранее он был заместителем руководителя ведомства).