Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ

До последнего времени Александр Козлов исполнял обязанности министра информационных технологий и связи в Челябинской области. На этот пост он был назначен летом 2012 года.

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения Мишустина.

В пресс-службе Минстроя сообщили ТАСС, что Козлов в ведомстве будет отвечать за цифровую трансформацию отрасли.

По данным газеты «Известия», Александр Козлов является кандидатом технических наук.