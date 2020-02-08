    08 февраля 2020, 02:15

    Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ

    Анастасия Кукова

    Премьер России Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
    Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ

    До последнего времени Александр Козлов исполнял обязанности министра информационных технологий и связи в Челябинской области. На этот пост он был назначен летом 2012 года.

    «Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения Мишустина.

    В пресс-службе Минстроя сообщили ТАСС, что Козлов в ведомстве будет отвечать за цифровую трансформацию отрасли.

    По данным газеты «Известия», Александр Козлов является кандидатом технических наук.