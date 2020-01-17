Мишустин назначил главу ФНС

Даниил Егоров стал новым главой ФНС. Распоряжение вынес премьер-министр России Михаил Мишустин.

Распоряжение появилось на сайте Кабинета министров.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

До своего назначения на пост премьер-министра России Федеральной налоговой службой руководил сам Мишустин. Даниил Егоров занимал пост его заместителя. На эту должность его назначили в 2011 году. За это время он курировал работу нескольких различных управлений: контрольного, трансфертного ценообразования, а также камерального и оперативного контроля. Именно Егоров занимался внедрением цифровых систем, в числе которых автоматизированная система контроля НДС и онлайн-касс. Кроме того, он разрабатывал налоговый режим для самозанятых.

Изменения в составе Кабмина произошли после того, как бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подает в отставку в полном составе. Причиной такому решению послужило послание Владимира Путина к Федеральному собранию. В нем президент рассказал о поправках, которые будут внесены в Конституцию страны.