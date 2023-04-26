Власть 26 апреля 2023, 10:37 Мишустин напомнил о важности сохранения исторический памяти народов России и ее стран-соседей Премьер Мишустин: Запад пытается отменить все русское, Россия должна сохранить свой язык Пресс-служба Кремля

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Историческую память народов России и соседних стран нужно хранить, а также бережно относиться к традициям и языку. Такое заявление сделал премьер страны Михаил Мишустин во время выступление на федеральном марафоне «Знание. Первые», сообщил ТАСС.

По его словам, Россия столкнулась с попытками Запада отменить все русское. В частности, запретить книги российских писателей, русский язык, фильмы и музыку. Также он сказал о том, что сейчас ведется стратегическая конкуренция между разными странами за умы людей.

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«Важно сохранять историческую память народов России и наших соседей, бережно относиться к русскому языку, к нашим традициям. И мы активно продвигаем гуманитарные ценности», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр добавил, что российская экономика сейчас восстанавливается. Даже иностранные эксперты прогнозируют для нее позитивную динамику в следующие два года.