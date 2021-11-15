Мишустин напомнил, что о противопоказаниях к коронавирусу может сообщить только врач

О противопоказаниях к вакцинации от коронавируса может сказать только врач, без его мнения не стоит отказываться от прививки. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости», — подчеркнул он. Его процитировало РИА «Новости».

Мишустин обратил внимание на важность вакцинации людей старшего возраста. Ведь вакцина сегодня помогает спасти жизни, особенно если у человека есть проблемы со здоровьем.

«О противопоказаниях может сказать только врач. Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки», — отметил премьер.

Ситуацию с коронавирусом в России он назвал напряженной, несмотря на то, что в некоторых регионах темпы прироста заболеваемости уменьшились. Об этом написал ТАСС.

Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой продолжать поддерживать регионы в борьбе с коронавирусом. Особенно нужно обратить внимание на те субъекты РФ, где сложилась наиболее напряженная ситуация.