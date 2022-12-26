Власть 26 декабря 2022, 16:00 Мишустин на «Елке желаний» пообещал подарить теннисный стол мальчику из Краснодарского края Премьер Мишустин пообещал исполнить мечту 10-летнего жителя Краснодарского края РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поучаствовал в акции «Елка желаний» и пообещал исполнить желание 10-летнего Рамина из Краснодарского края. Мальчик мечтает о теннисном столе. Мишустин снял с елки именно его открытку.

«Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. Обязательно поможем твое желание исполнить», — процитировало председателя правительства РИА «Новости».

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Акция «Елка желаний», которая стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля, позволяет исполнять желания простых россиян. В этом году к акции присоединились жители новых территорий страны.

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Президент Владимир Путин снял с елки в выставочном зале «Манеж» три открытки с желаниями детей. Восьмилетний житель Запорожской области мечтал поехать в Крым, а также побывать в доме Деда Мороза. Девочка из Курганской области хотела прокатиться на оленях и увидеть северное сияние. Наконец, мальчик из Ставропольского края мечтал побывать в военной академии ВС. Путин пообещал исполнить все эти желания.

А министр обороны Сергей Шойгу в рамках «Елки желаний» подарил девочке из Ижевска шлем летчика и позвал на парад Победы.