Мишустин констатировал усиление санкций против России и Белоруссии

Коллективный Запад усиливал санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя сам же столкнулся с негативными последствиями. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы», — процитировал Мишустина ТАСС.

Он указал на расшатывание международной экономической и торговой системы и нарушение привычных связей и укладов. В этих обстоятельствах Евразийский экономический союз доказал свою эффективность, заметил премьер-министр.

На заседании Мишустин сделал еще несколько важных заявлений — в частности, констатировал активный переход на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС.

«Этот показатель достиг уже 75%. Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов», — отметил он.

Кроме того, по данным Мишустина, премьеры стран ЕАЭС приняли соглашение о создании евразийской перестраховочной компании — нового инструмента поддержки бизнеса.

«Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах — выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов», — пояснил Михаил Мишустин.