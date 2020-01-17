Мишустин и Медведев встретились с правительством

Премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев, который стал зампредседателя Совбеза, встретились с членами правительства. После объявления об отставке все министры стали исполняющими обязанности, новый состав Кабмина пока не объявлен.

В ходе встречи Медведев заявил, что члены правительства, несмотря на то, что они стали исполняющими обязанности, в полной мере будут выполнять свою работу, передает РИА «Новости». Экс-глава правительства также поблагодарил свою команду за работу. По его словам, у них многое получилось.

Дмитрий Медведев пожелал Мишустину и его будущему правительству успехов. Экс-премьер отметил, что эта работа требует большой отдачи и постоянно критикуется.

«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей. Работа в правительстве — я об этом неоднократно говорил, — наверное, один из самых сложных видов деятельности. Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми, это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна», — сказал Медведев.

Мишустин пообещал встретиться с новым составом правительства сразу после его утверждения. Он подчеркнул, что выполнение послания президента станет главной задачей Кабинета.

Перед собранием с членами правительства Михаил Мишустин утром провел встречу с Дмитрием Медведевым. Они общались один на один в кабинете председателя правительства более часа.

Правительство 15 января в полном составе ушло в отставку. На следующий день премьер-министром стал Михаил Мишустин, новый состав правительства еще не объявлен.