Мишустин до 7 января продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) до 7 января. Информацию об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлен до 7 января 2021 года включительно», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения.

В заявлении также говорится, что в период действия моратория организациям и ИП будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Эта рассрочка предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям, дополняется в сообщении.

Эта мера окажет дополнительную поддержку предпринимателям и позволит им преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения деятельности.

Данное решение было анонсировано на заседании правительства 1 октября. Оно распространяется на компании и ИП из наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей, в числе которых предприятия общепита, гостиничный бизнес, негосударственные образовательные учреждения, непродовольственная розница и сфера бытовых услуг.

Срок прежнего моратория, который действовал в течение полугода, истекает 6 октября.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести на два-три года мораторий на дополнительные требования в строительстве. Столичный градоначальник также упомянул необходимость продлить на следующий год принятые в период пандемии COVID-19 нововведения в налоговой, финансовой и бюджетной сферах, а также в области госзаказов.