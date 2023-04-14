14 апреля 2023, 14:29
Мишустин дал прогноз действиям недружественных стран против России
Мишустин: России нужно сохранить финансовую стабильность в условиях давления
Недружественные страны вряд ли ослабят давление на Россию, это становится очевидным, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совместной коллегии Минфина и МЭР. Он подчеркнул, что в таких условиях важно сохранить стабильность финансовой системы государства, сообщил ТАСС.
«Конечно, важно сохранить стабильность финансовой системы вопреки действиям недружественных стран», — сказал председатель правительства.
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Мишустин обратил внимание, что кабмин будет продолжать проводить ответственную бюджетную политику. Он также напомнил, что в начале года в стране зафиксировали снижение показателя инфляции в годовом выражении.
Отдельно Мишустин отметил важность сохранения и укрепления институтов рыночной экономики страны. Премьер указал, что в основе устойчивости экономики лежит ее рыночный характер.
«Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране», — добавил глава правительства.
Михаил Мишустин
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