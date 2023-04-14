Власть 14 апреля 2023, 14:29 Мишустин дал прогноз действиям недружественных стран против России Мишустин: России нужно сохранить финансовую стабильность в условиях давления

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Недружественные страны вряд ли ослабят давление на Россию, это становится очевидным, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совместной коллегии Минфина и МЭР. Он подчеркнул, что в таких условиях важно сохранить стабильность финансовой системы государства, сообщил ТАСС.

«Конечно, важно сохранить стабильность финансовой системы вопреки действиям недружественных стран», — сказал председатель правительства.

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Мишустин обратил внимание, что кабмин будет продолжать проводить ответственную бюджетную политику. Он также напомнил, что в начале года в стране зафиксировали снижение показателя инфляции в годовом выражении.

Отдельно Мишустин отметил важность сохранения и укрепления институтов рыночной экономики страны. Премьер указал, что в основе устойчивости экономики лежит ее рыночный характер.

«Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране», — добавил глава правительства.