Мишустин дал поручения ведомствам по итогам пресс-конференции Путина

«Один из блоков поручений касается различных выплат и мер социальной поддержки. [Премьер-министр] Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Глава правительства поручил губернаторам обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится от COVID-19 дома. Минздрав до 29 декабря должен оценить доступность лекарств для этих целей во всех регионах.

Минтруд и ПФР проверят выплаты на детей от трех до семи лет. Минздрав, Минтруд, Росздравнадзор, Роструд и Фонд социального страхования промониторят выплаты медикам, которые лечат больных COVID-19.

Поручения коснулись оценки финансового состояния среднего и малого бизнеса и ряда других вопросов.

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную большую пресс-конференцию, которая из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-формате. Глава Российского государства отвечал на вопросы журналистов 4,5 часа.