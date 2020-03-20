Мишустин дал бизнесу отсрочку по платежам за аренду

По данным пресс-службы кабмина, это первые мероприятия по плану по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса.

Для того, чтобы отсрочить плату за аренду предпринимателю нужно обратиться в Росреестр. Там в течении трех дней подготовят дополнительное приложение к действующему договору. В новом документе пропишут, варианты отсрочки.

Это следующий год, когда предприниматель будет вносить деньги равными частями, либо арендатор предложит свои условия, которые рассмотрят. ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.

Ранее правительство вместе с Центробанком выпустили совместное заявление о том, что примут меры для поддержки граждан и экономики в условиях пандемии. Кабинет министров пообещал государственную поддержку предприятиям, которые больше всего пострадали от коронавируса.

Центробанк сегодня оставил без изменения ключевую ставку в 6% в условиях существенного падения курса рубля.

Кроме того, финансовый регулятор призвал банки реструктуризировать кредиты граждан, которые заболели после заражения коронавирусом, а также пообещал снизить давление на финансовый сектор страны.