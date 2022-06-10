Мишустин: более миллиарда рублей направят на поддержку народных промыслов

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что власти решили выделить более миллиарда рублей на поддержку народных промыслов. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным издания Daily Moscow, в этом году выделят 500 миллионов рублей, в следующем году — еще 600 миллионов.

«Я вчера поздно вечером советовался с президентом. Мы приняли решение добавить полмиллиарда рублей к этим субсидиям (на этот год — прим. ред.)», — заявил Мишустин.