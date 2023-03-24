Власть 24 марта 2023, 16:26 Мишустин анонсировал налоговые льготы в свободной экономической зоне в новых регионах Премьер Мишустин: в СЭЗ новых регионов предусмотрят налоговые льготы РИА «Новости»

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В свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых регионах России введут налоговые льготы и различные процедуры свободной таможенной зоны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство подготовило законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях», — процитировал ТАСС председателя правительства.

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Участников СЭЗ на 10 лет освободят от уплаты федеральной части налога на прибыль и от уплаты налога на имущество. Решение о возможном освобождении от региональной части налога на прибыль будут принимать в субъектах. Помимо этого, участникам свободной экономической зоны в первые три года не придется уплачивать земельный налог.

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Для предпринимателей также предусмотрят пониженные тарифы страховых взносов — 7,8%. Кроме того, в СЭЗ будут действовать процедуры свободной таможенной зоны, добавил премьер-министр.