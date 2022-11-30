Власть 30 ноября 2022, 17:07 Миру предрекли разрушительные последствия в случае введения потолка цен на российскую нефть Захарова заявила, что введение потолка цен на российскую нефть опасно для всех РИА «Новости»

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Введение потолка цен на нефть из России опасно для ситуации на мировых рынках. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

Она сообщила об этом на брифинге. Таким образом Захарова прокомментировала планы Запада ввести эту меру с 5 декабря.

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«Так называемый потолок цен на российскую нефть — это не просто нерыночный механизм», — подчеркнула дипломат.

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По ее словам, реализация этого ограничения чревата разрушительными последствиями для всех. Она сказала, что потолок цен на топливо из России разрушит цепочки поставок и крайне негативно скажется на работе глобальных энергетических рынков.

Также Захарова заявила, что Россия не будет поставлять топливо в те страны, которые поддержат введение этой меры. Она сказала, что изначально потолок цен был направлен против РФ. Однако негативные последствия от введения этого ограничения, по ее словам, ожидают весь мир.