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Песков обвинил Запад в начале «большого мирового шторма»

Песков: Россия сохранила макростабильность в условиях «большого мирового шторма»

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Политика Запада спровоцировала «большой мировой шторм», в условиях которого России удалось сохранить макростабильность. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина оценил обстановку в мире в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм», — подчеркнул Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что влияние на ситуацию во многом оказали объективные причины. В числе субъективных он упомянул позицию западных государств, а также их «абсолютно нелогичные, а зачастую абсурдные решения и действия».

«Но на этом фоне нам все-таки удается сохранять макростабильность», — заметил Песков.

В России, обратил он внимание, ведут «очень напряженную, продуманную и последовательную работу в этом русле». Президент страны Владимир Путин, скорее всего, затронет эту тему на пленарном заседании ВЭФ 7 сентября.

Дмитрий Песков

Россия

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