22 марта 2024, 23:18
Мирошник заподозрил политическую подоплеку в теракте в Crocus City Hall
Посол Мирошник: теракт в Crocus City Hall может быть политическим
Теракт в Crocus City Hall может иметь политическую подоплеку. О его подготовке знали в США. Такое заявление в Telegram-канале сделал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.
«Циничный, подготовленный кровавый теракт. О его подготовке почему-то заблаговременно знали американцы, точно указывая на „места скопления людей“ и „концерты“», — написал Мирошник.
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Посольство США ранее предупредило граждан об угрозе теракта в России. По его данным, экстремисты вынашивали планы атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты.
Терроризм
Преступления
Стрельба в Crocus City Hall
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