Миронов рассказал, как над ним подшутили десантники в день ВДВ

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал о первом прыжке с парашюта и как над ним подшутили десентники. Об этом написал Ura.ru.

Миронов заявил, что перед первым прыжком во время службы в Воздушно-десантных войсках старшие десантники саркастично подшутили над младшими. Держа в руках какие-то доски, они заявили, что идут сколачивать для прыгающих гробы.

«Служба проходила энергично и весело. Хотя в ВДВ шуточки иногда бывают весьма специфические. Представьте себе, в прыжковый день идем по аэродрому. Нам предстоит первый прыжок. Волнуемся, естественно. А тут „деды-десантники“ мимо проходят, несут доски какие-то. „Что за доски?“ — спрашиваем. А они нам в ответ: „Ну, как всегда. Первое отделение прыгает, а второе на земле остается, гробы сколачивает“. Вот такая десантная шуточка», — сообщил депутат.

Миронов с особым трепетом вспоминает свой первый прыжок. По его словам, был и страх, и радость одновременно. А когда он почувствовал землю под ногами, было ощущение, что хочется прыгать еще и еще. Необыкновенное чувство — это шаг «в никуда», а потом счастье от вида на землю.

Служба в ВДВ подарила депутату, по его словам, множество товарищей и научила самостоятельной жизни. Миронов поздравил всех десантников с праздником.