Власть 22 февраля 2023, 16:09 Миронов предложит однопартийцам не выдвигать кандидата на выборы президента Лидер «Справедливой России» Миронов предложит не выдвигать кандидата на выборы президента РИА «Новости»

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Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на съезде партии предложит не выдвигать кандидата от СРЗП на выборы президента в 2024 году. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия-24».

Миронов также предложит однопартийцам поддержать на президентских выборах действующего лидера страны Владимира Путина. Отчетно-перевыборный съезд СРЗП намечен примерно на май. На встрече члены партии выскажут свою позицию по поводу участия в президентской компании.

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«Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина», — заверил Миронов.

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Он подчеркнул, что такое решение будет самым правильным и патриотическим.

По данным ВЦИОМ, уровень доверия президенту страны среди россиян оказался свыше 79%. Во вторник, 21 февраля, глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи он затронул вопросы специальной военной операции, санкции Запада, международные отношения и меры поддержки жителей страны. Выступления продлилось один час и 45 минут. Главные моменты послания собрали в материале «360».