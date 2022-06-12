Миронов предложил ввести повышенные налоги для россиян с доходом более 50 млн рублей в год

Систему налогообложения в России нужно изменить таким образом, чтобы жители с высокими доходами платили повышенные налоги. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. Он напомнил, что такая практика применяется во многих странах мира.

Миронов обратил внимание, что с 1 января 2021 года россияне с доходом более пяти миллионов рублей в год платят повышенные налоги в размере 15%. Полученные от этого средства направят на лечение тяжелобольных детей, написал он в своем Telegram.

Теперь, по его мнению, нужно двигаться дальше. В частности, следует принять поправки в Налоговый кодекс, которые позволят собирать дополнительные налоги.

«Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год. Таких людей не очень много, но они оперируют огромными деньгами, и у них уж точно не убудет», — подчеркнул Миронов.

По словам политика, россиян с доходами ниже прожиточного минимума следует полностью освободить от уплаты НДФЛ. Он подчеркнул, что такие изменения в налогообложения были бы справедливы.