Власть 22 февраля 2023, 17:24 Миронов предложил наказывать за экономические преступления рублем вместо сроков Лидер «Справедливой России» Миронов: за экономические преступления лучше карать рублем РИА «Новости»

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За экономические преступления российских предпринимателей лучше наказывать рублем, а не тюремными сроками. Таким мнением поделился лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в эфире канала «Россия 24».

По его словам, некоторые статьи УК давно можно было перевести в статьи КоАП РФ.

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«В конце концов, есть экономические преступления — давайте наказывать рублем. Зачем же лишать людей свободы», — заметил Миронов.

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Депутат добавил, что инициативу по этому поводу внесут в Госдуму и партия их поддержит.

О том, что некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим преступлениям можно декриминализировать, накануне заявил президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он уточнил, что контроль за соблюдением законов в экономической сфере необходим, но не должно быть перегибов.

Ранее, в середине февраля, Путин предложил отправлять обвиняемых и подозреваемых по уголовным делам, связанным с экономическими преступлениями, под домашний арест вместо СИЗО или избирать меру пресечения в виде внесения залога.