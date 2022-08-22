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    22 августа 2022, 19:06

    Миронов анонсировал специальное заявление Госдумы по Украине

    Депутат Миронов заявил, что 25 августа Госдума проведет Совет по ситуации на Украине

    Александр Иванов

    Действия украинских военных и президента страны Владимира Зеленского вокруг Запорожской АЭС недопустимы, написал в своем Telegram-канале лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он добавил, что 25 августа Совет Госдумы примет жесткое заявление по ситуации на Украине.

    Миронов анонсировал специальное заявление Госдумы по Украине

    «Vы абсолютно убеждены, что всё то, что делает Украина и Зеленский <…> Это угроза не только Европе, но и всему человечеству. Мир должен знать, кто пытается поджечь этот „ядерный фитиль“», — заявил Сергей Миронов.

    По словам парламентария, жесткое заявление адресуют ООН и всем международным парламентским организациям. Попытки ВСУ стрелять по хранилищам радиоактивных отходов Миронов назвал преступлением против человечества.

    Постпредство России при ООН распространило в организации письмо о провокациях украинских военных против Запорожской АЭС. Участников организации предупредили и о возможных последствиях этих провокаций. Сотрудники станции записали видеообращение. Они призвали власти Украины прекратить обстрелы объекта.