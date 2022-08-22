Миронов анонсировал специальное заявление Госдумы по Украине

Действия украинских военных и президента страны Владимира Зеленского вокруг Запорожской АЭС недопустимы, написал в своем Telegram-канале лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он добавил, что 25 августа Совет Госдумы примет жесткое заявление по ситуации на Украине.

«Vы абсолютно убеждены, что всё то, что делает Украина и Зеленский <…> Это угроза не только Европе, но и всему человечеству. Мир должен знать, кто пытается поджечь этот „ядерный фитиль“», — заявил Сергей Миронов.

По словам парламентария, жесткое заявление адресуют ООН и всем международным парламентским организациям. Попытки ВСУ стрелять по хранилищам радиоактивных отходов Миронов назвал преступлением против человечества.

Постпредство России при ООН распространило в организации письмо о провокациях украинских военных против Запорожской АЭС. Участников организации предупредили и о возможных последствиях этих провокаций. Сотрудники станции записали видеообращение. Они призвали власти Украины прекратить обстрелы объекта.