Власть 30 октября 2022, 22:19 Мир только вступил в период масштабных изменений — Кириенко Замглавы администрации президента Кириенко заявил о начале необратимых изменений в мире РИА "Новости"

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Глобальные изменения тектонического масштаба, которые сейчас происходят в мире, еще не завершились. Человечество только начинает вступать в период этих изменений. Таким наблюдением первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщило РИА «Новости».

Во время выступления в кулуарах Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук Кириенко отметил, что «эти изменения необратимы».

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«Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают климат, изменения технологий и очевидные изменения системы политического устройства», — подчеркнул Кириенко.

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Ранее Сергей Кириенко назвал боевые действия в зоне проведения специальной операции частью глобальной войны, которая идет против России. Целью военных действий является лишение страны права на будущее.

Также Кириенко отметил, что Россию втянули в колоссальную экономическую войну, объявив небывалое количество ограничений.