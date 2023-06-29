Власть 29 июня 2023, 15:44 «Мир не рухнул». Путин назвал пользу от ухода иностранных компаний из России Президент Путин: уход зарубежного бизнеса дал возможность развиваться российским компаниям Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Мир не рухнул из санкций, наоборот ограничительные меры позволили российским компаниям развиваться в новых направлениях после ухода иностранных конкурентов. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал во время выступления на форуме АСИ. Об этом написал ТАСС.

По его словам, долгое время зарубежные компании вытесняли российскую продукцию. Причем это не всегда происходило за счет качества и цены. Зачастую иностранцы использовали агрессивную рекламу.

Реклама

Путин отметил, что некоторые западные компании даже устроили пиар-акцию из ухода с российского рынка. Он усомнился в том, что это им поможет в бизнесе.

«Из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке», — сказал глава государства.

Также российские бизнесмены осваивают новые, в том числе экспортные направления. В результате этого «вся экономика двигается вперед», заключил Путин.