Россия является основным гарантом международной безопасности, без ее участия любой заключенный на региональном или глобальном уровне мир не будет вечным. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, написало РИА «Новости».

«Традиционно Россия выступает международным гарантом стабильности и безопасности. Ни один мир, заключенный на региональном или глобальном уровне, не станет прочным и стабильным», — заявил он на церемонии открытия выставочного проекта «Страна великих свершений».

Нарышкин уличил Запад в попытке отменить Россию. Он добавил, что западные страны хотят поверить в то, что мир слушает лишь их приказы и пожелания.

«Это совсем не так, примером тому выступает наша тысячелетняя история России, которая сохранила традиции Дмитрия Донского, Александра Невского, Екатерины Великой, Петра Первого, Петра Столыпина, Юрия Гагарина, Георгия Жукова и многих других», — заявил глава СВР.

Также он напомнил, что Россия всегда умела отвечать на внешние вызовы единением народа, стремлением к созиданию, гражданским мужеством и готовностью к самопожертвованию.