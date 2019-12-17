Минздрав урегулирует порядок выдачи электронных больничных

Министерство здравоохранения России 16 декабря опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных актов норму, утверждающую порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности в форме электронного документа.

Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения и проведении независимой антикоррупционной экспертизы. Они будут закончены 30 декабря 2019 года.

В пояснительной записке к документу сказано, что новый порядок выдачи и формирования электронного больничного разработан в соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

«Проектом приказа актуализируется порядок выдачи и порядок оформления листков нетрудоспособности, а также утверждается порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа», — говорится в письме Минздрава.

Одновременно в ходе разработки законопроекта выяснилось, что необходимо внести существенные изменения в приказы министерства и признать утратившими силу несколько норм 2011–2019 годов для приведения проекта в соответствие с нормативными правовыми актами большей юридической силы.

С 1 января 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки. Переход с бумажной на цифровую документацию продлится до конца следующего года. С 2021 года учет трудовой деятельности возможен только в электронном виде.