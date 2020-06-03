Минздрав разработает проект об изменении программы ОМС
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву изменить выполнение базовой программы ОМС. С 4 июня медучреждения смогут принимать плановых пациентов.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
«Минздраву России внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в целях возобновления плановой работы медицинских организаций», — сказано в сообщении.
Отмечается, что проект постановления должны внести до 4 июня.
3 апреля премьер-министр подписал указ, согласно которому в период распространения коронавирусной инфекции, приостанавливается плановое оказание медицинской помощи, в том числе плановую диспансеризацию.