Минздрав разработает проект об изменении программы ОМС

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву изменить выполнение базовой программы ОМС. С 4 июня медучреждения смогут принимать плановых пациентов.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Минздраву России внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в целях возобновления плановой работы медицинских организаций», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проект постановления должны внести до 4 июня.

3 апреля премьер-министр подписал указ, согласно которому в период распространения коронавирусной инфекции, приостанавливается плановое оказание медицинской помощи, в том числе плановую диспансеризацию.