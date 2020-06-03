    03 июня 2020, 01:10

    Минздрав разработает проект об изменении программы ОМС

    Арина Гудилова

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву изменить выполнение базовой программы ОМС. С 4 июня медучреждения смогут принимать плановых пациентов.
    Минздрав разработает проект об изменении программы ОМС

    Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

    «Минздраву России внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в целях возобновления плановой работы медицинских организаций», — сказано в сообщении.

    Отмечается, что проект постановления должны внести до 4 июня.

    3 апреля премьер-министр подписал указ, согласно которому в период распространения коронавирусной инфекции, приостанавливается плановое оказание медицинской помощи, в том числе плановую диспансеризацию.