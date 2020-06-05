Минздрав рассмотрит возможность онлайн-продажи препаратов по рецепту

Минздрав рассмотрит возможность дистанционной продажи лекарств по рецепту. Для этого изучат опыт онлайн-продажи безрецептурных препаратов.

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«В отношении рецептурных препаратов, ну, вот первый этап мы пройдем, дальше будем оценивать, насколько он эффективен. Потом можно рассматривать из рецептурных препаратов, какие можно разрешить», — сказал он.

Мурашко добавил, что к психотропным и наркотическим препаратам будет всегда очень внимательное отношение. По его словам, всегда есть риски неконтролируемого приема лекарственных препаратов, поэтому к дистанционной продаже нужно относиться с осторожностью.

Постановление правительства о дистанционной продаже лекарств и их доставке начало действовать с июня.

Ранее стало известно, что московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Они выданы трем крупным аптечным сетям.