Минздрав рассмотрит возможность онлайн-продажи препаратов по рецепту
Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
«В отношении рецептурных препаратов, ну, вот первый этап мы пройдем, дальше будем оценивать, насколько он эффективен. Потом можно рассматривать из рецептурных препаратов, какие можно разрешить», — сказал он.
Мурашко добавил, что к психотропным и наркотическим препаратам будет всегда очень внимательное отношение. По его словам, всегда есть риски неконтролируемого приема лекарственных препаратов, поэтому к дистанционной продаже нужно относиться с осторожностью.
Постановление правительства о дистанционной продаже лекарств и их доставке начало действовать с июня.
Ранее стало известно, что московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Они выданы трем крупным аптечным сетям.