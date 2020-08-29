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    29 августа 2020, 01:30

    Минздрав предложил ввести электронные свидетельства о рождении

    Анастасия Кукова

    Российский Минздрав предложил выдавать электронное медицинское свидетельство о рождении вместо печатного, которое сейчас законодательно разрешено в стране. Этот способ будет гораздо удобнее, так как для регистрации в загсах не будет требоваться личное обращение граждан.
    Минздрав предложил ввести электронные свидетельства о рождении

    Как сообщил «Царьград», в проекте, разработанном медицинским ведомством, для получения электронного документа предусмотрено согласие матери

    «Медицинское свидетельство о рождении оформляется на бумажном носителе или с согласия матери формируется в форме электронного документа», — сказано в проекте документа.

    В пояснительной записке к проекту говорится, что электронные свидетельства о рождении упростят процедуру передачу данных и регистрацию факта рождения без личного обращения.

    До 31 октября россияне смогут уведомить Пенсионный фонд России о своем желании перейти на электронную форму трудовой книжки.

    Новости SMI.FM