Минздрав предложил ввести электронные свидетельства о рождении

Российский Минздрав предложил выдавать электронное медицинское свидетельство о рождении вместо печатного, которое сейчас законодательно разрешено в стране. Этот способ будет гораздо удобнее, так как для регистрации в загсах не будет требоваться личное обращение граждан.

Как сообщил «Царьград», в проекте, разработанном медицинским ведомством, для получения электронного документа предусмотрено согласие матери

«Медицинское свидетельство о рождении оформляется на бумажном носителе или с согласия матери формируется в форме электронного документа», — сказано в проекте документа.

В пояснительной записке к проекту говорится, что электронные свидетельства о рождении упростят процедуру передачу данных и регистрацию факта рождения без личного обращения.

До 31 октября россияне смогут уведомить Пенсионный фонд России о своем желании перейти на электронную форму трудовой книжки.