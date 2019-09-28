  • Минздрав предложил сделать по две «курилки» в аэропортах

    28 сентября 2019, 00:12

    Анастасия Кукова

    Министерство здравоохранения России разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в аэропортах. В подготовленном ко второму чтению документе предлагается ограничить двумя помещениями количество «курилок» в «чистой зоне».
    Минздрав предложил сделать по две «курилки» в аэропортах

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    Как уточнила газета «Известия», ранее их количество не регламентировалось. Воздушные гавани этот вопрос решали самостоятельно. Госдума приняла проект закона в первом чтении в июле. Минздрав внес в него поправки, касающиеся количества и принципа размещения курительных комнат в аэропортах.

    В частности, в «чистой зоне» должно быть не более двух изолированных помещений с непрозрачными стенами и вентиляционными системами. Располагаться курилки будут только в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров.

    В соответствии с рекомендациями Минздрава, курительные комнаты будут располагаться максимально далеко от пунктов предполетного досмотра, от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта после высадки из самолета.

    Работа над поправками продолжается.