Минздрав предложил сделать по две «курилки» в аэропортах

Министерство здравоохранения России разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в аэропортах. В подготовленном ко второму чтению документе предлагается ограничить двумя помещениями количество «курилок» в «чистой зоне».

В запрете курения на балконе нашли массу несостыковок Подробнее

Как уточнила газета «Известия», ранее их количество не регламентировалось. Воздушные гавани этот вопрос решали самостоятельно. Госдума приняла проект закона в первом чтении в июле. Минздрав внес в него поправки, касающиеся количества и принципа размещения курительных комнат в аэропортах.

В частности, в «чистой зоне» должно быть не более двух изолированных помещений с непрозрачными стенами и вентиляционными системами. Располагаться курилки будут только в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров.

В соответствии с рекомендациями Минздрава, курительные комнаты будут располагаться максимально далеко от пунктов предполетного досмотра, от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта после высадки из самолета.

Работа над поправками продолжается.