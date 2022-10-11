Минздрав предложил отменить обязательное предъявление полиса ОМС в поликлиниках | 360°

Власть 11 октября 2022, 16:19 Поделиться Telegram

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Viber Минздрав предложил отменить обязательное предъявление полиса ОМС в поликлиниках

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Минздрав предложил законопроект, по которому больше не будет необходимости носить с собой полис ОМС в поликлиники или больницы. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Сейчас полис нужен для получения медицинской помощи. Исключение составляют случаи, в которых состояние человека угрожает его жизни и медицинское вмешательство требуется неотложно.

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Проект нового приказа Минздрава появился на сайте проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, пациенту будет достаточно знать номер своего полиса, чтобы назвать его в поликлинике или больнице.

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