Минздрав предложил нормы времени посещения врачей

Министерство здравоохранения России предложило ввести нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене. Чиновники решили таким образом прогнозировать потребность больниц в специалистах.

Документ был подготовлен по итогам поручения правительства и опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Как сообщила газета «Коммерсант», Минздрав предложил выделить на посещение гематолога и инфекциониста составит 20 минут, онколога — 23 минуты, хирурга и пульмонолога — 26 минут, фтизиатра — 35 минут. На заполнение документации врач получит 40% времени от приема, если он профилактический — 10-40%.

Минздрав занимается внедрением «дорожной карты» совершенствования норм труда с 2012 года. Ведомство уже определило время приема для терапевтов, стоматологов, кардиологов и иных специалистов. Чиновники утверждали, что предложенные нормы сформированы на основании итогов исследований временных затрат. Однако до сих пор и врачи, и пациенты жалуются на нехватку времени.

Эксперты считают такой подход малоэффективным и неточным.

«В отсутствие формальной методики установления нормативов объемов помощи для программы госгарантий оценить ее невозможно», — заявил изданию советник главы Научно-исследовательского финансового института при Минфине Николай Авксентьев.

На днях Минздрав обновил рекомендации по лечению от COVID-19. Медикам был дан совет прополоскать горло спиртом, а в нос и глаза закапать раствор борной кислоты.