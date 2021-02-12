Минздрав подтвердил задержку стипендий в 19 медвузах

Министерство здравоохранения России подтвердило задержку стипендий в 19 медицинских вузах. Проблема уже устранена, рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Об этом сообщил «Ридус».

Все положенные средства поступили на счета высших образовательных учреждений.

«Действительно, имела место некоторая техническая задержка с выплатой. В настоящее время все средства до всех образовательных учреждений доведены в полном объеме. Стипендии студентам уже выплачены», — отметил Кузнецов.

В Минздраве приняли все меры, чтобы избежать повторения этой ситуации.

Студенты-медики остались без стипендий в январе. С этим столкнулись 40 тысяч учащихся из Москвы, Твери, Екатеринбурга, Архангельска, Воронежа, Ярославля, Курска, Красноярска, Иркутска и Санкт-Петербурга. Произошел сбой в зачислении на счета студентов всех видов стипендий — академических, социальных, повышенных. Многие учащиеся вузов ждали выплат более двух недель.