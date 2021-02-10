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    10 февраля 2021, 16:47

    Минздрав Карелии объяснил смерть привитого от коронавируса пациента

    Александр Блинов

    В Министерстве здравоохранения Карелии заявили, что смерть 40-летнего жителя поселка Кемь от пневмонии не связана с прививкой от коронавируса, которую он сделал за пять дней до смерти. Об этом сообщили РИА «Новости».

    Минздрав Карелии объяснил смерть привитого от коронавируса пациента

    Смерть пациента в Карелии, привившегося от COVID-19, была связана с переохлаждением, а не вакциной.

    «Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования», — сообщили в ведомстве.

    В Минздраве пояснили, что после прохождения вакцинации выдается памятка о правилах, которых нужно придерживаться после прививки, в том числе рекомендуется избегать стрессов и переохлаждения. В ведомстве указали, что переохлаждение имело место в данном случае.

    Вакцина не содержит живых патогенных вирусов, поэтому развитие заболевания исключено. Однако после вакцинации иммунитет появляется не мгновенно, напомнили в министерстве.

    В Министерстве труда ранее рассказали, как оформить больничный после прививки от коронавируса.