Минздрав Чечни рассказал о состоянии Рамзана Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов рассказал опроверг распространяемые в Сети слухи об ухудшении состояния здоровья Рамзана Кадырова. Он заверил, что у главы республики просто сезонная простуда.

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Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ была опубликована информация о том, что Рамзан Кадыров серьезно болен и вылетел в Москву для лечения.

«Я посчитал необходимым сделать заявление с целью внести ясность в вопросы состояния здоровья главы республики и циркулирующих в связи с этим в социальных сетях слухах! Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ», — написал на своей странице в Instagram глава минздрава Чечни.

Сулейманов сообщил, что нормальное явление для любого здорового человека. Простуда вызвана сезонными климатическими изменениями.

По словам главного врача Чечни, здоровью главы региона «ничего не угрожает». Кадырова лечат стандартными противогриппозными препаратами. В ближайшее время он вернется к исполнению своих обязанностей в полном объеме.