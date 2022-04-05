Минцифры России разработает схему по поддержке российских медиа

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что организация планирует рассмотреть меры поддержки российских медиа из-за отказа рекламодателей сотрудничать с ними. Такой информацией политик поделился в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что теперь российские СМИ будут переживать тяжелые времена. По его словам, они потеряли 50% рекламодателей, передал его слова RT.

«В этом смысле у них будет непростая ситуация, мы будем по ним сейчас отдельные меры поддержки обсуждать», — пояснил политик.