Власть 11 января 2023, 10:12 Минцифры разработает меры «кнута и пряника» для возвращения IT-специалистов в Россию «Коммерсант»: Минцифры начало разработку мер по возвращению IT-специалистов в Россию freepik

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Минцифры России еще в декабре запустило переговоры с представителями ассоциаций и компаний по вопросу возвращению в страну IT-специалистов. Об этом рассказали журналисты издания «Коммерсант» со ссылкой на участников этой сферы.

По их данным, сотрудники ведомства работают над своего рода системой «кнута и пряника». В качестве поощрения обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, а в качестве «наказания» — повышение НДФЛ.

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Об этом изданию сообщил глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он сообщил, что Минцифры прорабатывают частичное покрытие затрат на «обратную релокацию». При этом отказавшимся от возвращения на родину светит повышении НДФЛ — с 13% до 30%. Это коснется зарубежных «удаленщиков», которые формально останутся налоговыми резидентами России.

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Представители ведомства рассказали журналистам, что в ведомстве также работают над созданием дополнительных мер поддержки развития IT-компаний, работающих на территории РФ.