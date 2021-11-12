Минцифры потратит почти 70 млн рублей на поиск утечек из государственных информационных систем

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило о поиске подрядчика по поиску утечек из информационных систем государства. Стоимость тендера составляет 68 миллионов рублей. Документ об этом опубликовали на сайте госзакупок.

В техническом задании говорится о поиске утечек персональных данных в открытых источниках, в даркнете и в комментариях пользователей новостных сайтов. Подрядчик должен будет собирать статистику по покупке и продаже информации и каждую неделю передавать ее в Минцифры.

По данным публикации, министерству необходима информация об утечках, которая появляется и на англоязычных ресурсах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупках Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии на закрытых тендерах. Правительство решило засекретить эту информацию. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.