Власть 29 декабря 2022, 08:00 Минцифры подготовит закон о принудительном лицензировании зарубежного ПО в России — «Коммерсант» «Коммерсант»: Минцифры готовит закон о принудительном лицензировании зарубежного ПО в РФ freepik

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с представителями IT-рынка работает над законопроектом о принудительном лицензировании иностранного программного обеспечения (ПО). Речь идет о компаниях, которые ушли из России. Об этом написала газета «Коммерсант».

В статье издания сказано, что глава департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрий Никитин еще 12 декабря направил письмо с такой инициативой в «Общественную потребительскую инициативу». Он отметил, что после ухода из РФ иностранных разработчиков программного обеспечения вопрос о его использования стал особенно актуальным и «требует регулирования».

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Никитин заявил, что кабмин изучает сейчас «вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств». Минцифры подготавливает закон, позволяющий «нелегально» использовать софт зарубежных компаний и обязывающий его к лицензированию.

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Российские пользователи должны будут переводить деньги за использование ПО на специальный счет, с него правообладатели смогут снимать средства по первому требованию. Пока Минцифры не прокомментировало эту информацию.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что его ведомство задумалось о включении дополнительных IT-специальностей в список для отсрочки от службы в армии.