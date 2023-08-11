Власть 11 августа 2023, 21:35 Минцифры подготовит изменения в указе об отсрочке для айтишников в связи с повышением призывного возраста Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для работников IT-сферы Freepik

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Министерство цифрового развития готовит законопроект об увеличении до 30 лет возраста отсрочки от службы в армии для сотрудников IT-компаний в связи с повышением призывного возраста. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, его слова передал ТАСС.

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа», — заявил он.

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Ранее стало известно, что в России подняли предельный призывной возраст до 30 лет. Нижний возрастной предел не изменили. Теперь российские мужчины подлежат срочной военной службе с 18 до 30 лет.

Еще в конце июля инициативу утвердили члены Совета Федерации, также идею поддержали депутаты Госдумы. По словам главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, предельный возрастной порог могли изменить постепенно. Однако от такого решения отказались.